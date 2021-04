Juventus-Napoli, proteste furiose per un rigore non concesso su Chiesa [FOTO] (Di mercoledì 7 aprile 2021) Juventus e Napoli sono in campo per il recupero del campionato di Serie A, si sta giocando una sfida fondamentale per la qualificazione in Champions League, grandi proteste per un rigore non concesso su Chiesa. La squadra di Andrea Pirlo non può permettersi un passo falso dopo le ultime due prestazioni da dimenticare, il tecnico si gioca la panchina. La Juventus sblocca il match con un gol di Cristiano Ronaldo, magia da parte del solito Chiesa. Poi grandissime proteste proprio dell’ex Fiorentina, intervento durissimo in area di rigore da parte di Lozano, l’arbitro non fischia il penalty tra le mille proteste dei bianconeri. Alla fine del primo tempo sgambetto di Alex Sandro su Zielisnki, anche in ... Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 7 aprile 2021)sono in campo per il recupero del campionato di Serie A, si sta giocando una sfida fondamentale per la qualificazione in Champions League, grandiper unnonsu. La squadra di Andrea Pirlo non può permettersi un passo falso dopo le ultime due prestazioni da dimenticare, il tecnico si gioca la panchina. Lasblocca il match con un gol di Cristiano Ronaldo, magia da parte del solito. Poi grandissimeproprio dell’ex Fiorentina, intervento durissimo in area dida parte di Lozano, l’arbitro non fischia il penalty tra le milledei bianconeri. Alla fine del primo tempo sgambetto di Alex Sandro su Zielisnki, anche in ...

Advertising

goal : ?? Inter v Sassuolo ?? ? Juventus v Napoli ?? Two BIG games in Serie A today ???? - SquawkaNews : Juventus XI: Buffon; Danilo, De Ligt, Chiellini; Alex Sandro; Cuadrado, Bentancur, Rabiot, Chiesa; Morata, Cristian… - sscnapoli : ?? | I convocati di #JuveNapoli ?? - CucchiRiccardo : Dopo il primo tempo. Giocata straordinaria di #Chiesa in preparazione dell' assist per #Ronaldo. Velocità e tecnica… - iMwase88 : RT @WZahaa: Juventus Vs Napoli Juventus XI: Buffon, Danilo, De Ligt, Chiellini, Alex Sandro, Cuadrado, Bentancur, Rabiot, Chiesa; Morata,… -