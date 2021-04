Juventus-Napoli | programma e telecronisti Sky Sport recupero Serie A 2020 2021

(Di mercoledì 7 aprile 2021) Ile isu Sky didella terza giornata di. Dopo mille polemiche e tanto parlare finalmente si gioca: sfida spostata per ben due volte ma non ci sono più appelli: le due compagini, appaiate al quarto posto, si giocano un’importante fetta di qualificazione alla prossima Champions League. Calcio d’inizio alle ore 18.45 di mercoledì 7 aprile.sarà visibile su SkyA con la telecronaca di Riccardo Trevisani e Daniele Adani.Face.

Advertising

goal : ?? Inter v Sassuolo ?? ? Juventus v Napoli ?? Two BIG games in Serie A today ???? - sscnapoli : ?? | I convocati di #JuveNapoli ?? - tancredipalmeri : Già solo che rimbalzi da più parti l’opzione cambio immediato di Pirlo se sconfitto dal Napoli (mi par assurdo, ma… - domenico971 : Juventus - Napoli: la formazione ufficiale. #ForzaNapoliSempre ?????? @qamarfar @amverra @annatrieste @Torrenapoli1… - Ftbnews24 : #JuveNapoli #JuveBenevento #Juve @TuttoJuve24 @SerieA #CristianoRonaldo #Juventus #finoallafine… -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus Napoli

Alle 18.45 va in scena il recupero della terza giornata tra. Fabiana Della Valle fa il punto sulla formazione di PirloFormazioni ufficiali Juve- Lariceve ilall' Allianz Stadium per disputare finalmente quella partita che non si giocò mai il 4 ottobre! Un crocevia fondamentale per l'obiettivo minimo della Champions ...Gli azzurri di Rino Gattuso sono in campo per il riscaldamento pre Juventus all'Allianz Stadium. Le foto dei partenopei.Queste le parole di Luigi Lauro, amministratore di SBM Agency, procuratore, fra i tanti, di Daniele Verde ed Alessandro Tripaldelli, su 1 Station ...