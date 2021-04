Juventus Napoli, Pirlo: “Rabbia per i troppi punti persi. Dybala? Spero resti” (Di mercoledì 7 aprile 2021) Juventus Napoli – Partita da vincere assolutamente, Juventus-Napoli. Cosa che gli uomini di Pirlo hanno fatto. Un 2-1 importantissimo in vista della lotta alla Champions League. Il tecnico bianconero al termine di una gara tosta, dove Chiesa si dimostra ancora devastante e Dybala torna al gol, ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Juventus Napoli, le parole di Pirlo Rabbia – “Rabbia per non aver visto spesso questa Juve? ArRabbiato no, ma abbiamo lasciato tanti punti per strada per questo atteggiamento. Non siamo stati incisivi in partite magari abbordabili, ma che abbiamo affrontato non come stasera. Quando hai questo spirito, questa voglia di vincere, quando corri in ... Leggi su juvedipendenza (Di mercoledì 7 aprile 2021)– Partita da vincere assolutamente,. Cosa che gli uomini dihanno fatto. Un 2-1 importantissimo in vista della lotta alla Champions League. Il tecnico bianconero al termine di una gara tosta, dove Chiesa si dimostra ancora devastante etorna al gol, ha parlato ai microfoni di Sky Sport., le parole di– “per non aver visto spesso questa Juve? Arto no, ma abbiamo lasciato tantiper strada per questo atteggiamento. Non siamo stati incisivi in partite magari abbordabili, ma che abbiamo affrontato non come stasera. Quando hai questo spirito, questa voglia di vincere, quando corri in ...

