Juventus-Napoli, Paratici: “Puntiamo la zona Champions League, siamo positivi. L’ombra di Allegri su Pirlo? Rispondo così” (Di mercoledì 7 aprile 2021) Le parole del DS bianconero nel pre-gara di Juventus-NapoliIl direttore sportivo della Juventus, Fabio Paratici, ha parlato ai microfoni del format di Sky Sport prima del big match contro il Napoli, recupero della terza giornata di campionato di Serie A, oggetto di molte critiche per la controversa gestione dovuta ai casi di positività tra i partenopei registrati lo scorso ottobre. Dal 3-0 a tavolino per i bianconeri, fino alla decisione intrapresa lo scorso dicembre da parte del Collegio di Garanzia del Coni, che ha sentenziato per la disputa del match, poi a lungo rinviato per la continua ricerca di una data congeniale ad entrambe le compagini, precedentemente impegnate nelle coppe europee e poi eliminate. Oggi è finalmente il giorno di ... Leggi su mediagol (Di mercoledì 7 aprile 2021) Le parole del DS bianconero nel pre-gara diIl direttore sportivo della, Fabio, ha parlato ai microfoni del format di Sky Sport prima del big match contro il, recupero della terza giornata di campionato di Serie A, oggetto di molte critiche per la controversa gestione dovuta ai casi dità tra i partenopei registrati lo scorso ottobre. Dal 3-0 a tavolino per i bianconeri, fino alla decisione intrapresa lo scorso dicembre da parte del Collegio di Garanzia del Coni, che ha sentenziato per la disputa del match, poi a lungo rinviato per la continua ricerca di una data congeniale ad entrambe le compagini, precedentemente impegnate nelle coppe europee e poi eliminate. Oggi è finalmente il giorno di ...

