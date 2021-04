Juventus-Napoli | negativi gli ultimi tamponi Covid al gruppo squadra azzurro

(Di mercoledì 7 aprile 2021) Buone notizie in casa. L’ultimo ciclo dia cui è stato sottoposto ilnon ha riscontrato nuove positività al-19. Lo ha comunicato lo stesso club campano, che nutriva apprensione soprattutto per i nazionali. In particolare Piotr Zielinski dopo il cluster divampato nella nazionale polacca. Fortunatamente l’ex Empoli, al pari di tutti i suoi compagni, sta bene ed è a disposizione di Gattuso per il big match di oggi, mercoledì 7 aprile, con la, recupero della 3^ giornata di Serie A. Nuovo ciclo dinegativo per ilhttps://t.co/T2NGfyBIEr #ForzaSempre pic.twitter.com/9MVgz9ZsRI — Official SSC...

A poche ore dal match con la, in programma alle 18.45 all'Allianz Stadium di Torino, ilcomunica - attraverso una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale - che non sono state ...I bianconeri, in particolare, potrebbero concretizzare uno scambio, ma le reazioni non si fanno attendere Laè al bivio tra presente e futuro. La partita contro ilrappresenta già un ...Come una finale. Juventus-Napoli vale tantissimo perché entrambe le formazioni sono aggrappate per qualificarsi alla prossima Champions per garantirsi un futuro sereno. Una sconfitta, soprattutto ...NAPOLI - La gara di Torino contro la Juventus per il Napoli non è a rischio. I calciatori azzurri, dopo la positività di un componente dello staff sanitario, hanno effettuato un nuovo ciclo di tamponi ...