Juventus-Napoli, Mauro: “Gattuso come Mourinho, Pirlo mi ricorda Ancelotti” (Di mercoledì 7 aprile 2021) Dentro o fuori. Champions vicina o lontana. Juventus-Napoli avrà ancora una volta un valore importante, anche se non assegnerà uno scudetto. In palio c'è comunque la partecipazione alla prossima edizione della massima competizione europea. I bianconeri stanno vivendo un momento difficilissimo, con solamente quattro punti su nove a disposizione. Al contrario, gli azzurri stanno volando sulle ali dell'entusiasmo, con quattro successi consecutivi.caption id="attachment 1093263" align="alignnone" width="1024" Napoli-Juventus (getty images)/captionSPAREGGIOMassimo Mauro conosce bene l'importanza di questo incontro, avendo giocato sia per la Juventus che per il Napoli in carriera. L'ex giocatore ha espresso le sue impressioni al Corriere del Mezzogiorno: "Il match di stasera ... Leggi su itasportpress (Di mercoledì 7 aprile 2021) Dentro o fuori. Champions vicina o lontana.avrà ancora una volta un valore importante, anche se non assegnerà uno scudetto. In palio c'è comunque la partecipazione alla prossima edizione della massima competizione europea. I bianconeri stanno vivendo un momento difficilissimo, con solamente quattro punti su nove a disposizione. Al contrario, gli azzurri stanno volando sulle ali dell'entusiasmo, con quattro successi consecutivi.caption id="attachment 1093263" align="alignnone" width="1024"(getty images)/captionSPAREGGIOMassimoconosce bene l'importanza di questo incontro, avendo giocato sia per lache per ilin carriera. L'ex giocatore ha espresso le sue impressioni al Corriere del Mezzogiorno: "Il match di stasera ...

