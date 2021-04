Juventus-Napoli | Mariani non assegna due penalty | la moviola

(Di mercoledì 7 aprile 2021), due episodi destinati a far discutere nel post gara. Contatto tra Hirving Lozano e Federico Chiesa in area di rigore. Manca un rigore su Zielinski.è ferma sull’1-0. All’Allianz Stadium, alla fine del primo tempo, il match lo decide Cristiano Ronaldo. CR7 trascina i compagni per mano e porta avanti i suoi nel Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Juventus XI: Buffon; Danilo, De Ligt, Chiellini; Alex Sandro; Cuadrado, Bentancur, Rabiot, Chiesa; Morata, Cristian…

Ilcontinua a rispondere colpo su colpo alle occasioni della. Partita che al momento ha dei ritmi altissimi. 8'pt Calcio d'angolo ancora per la Juve, e colpo di testa di Rabiot. ...Sei mesi dopo la data inizialmente prevista,scendono in campo nel recupero della terza giornata di campionato. Una partita che ha assunto i contorni di un vero e proprio scontro Champions: bianconeri e azzurri sono appaiati in ...La Juventus ha recriminato parecchio nel primo tempo della partita contro il Napoli, per un presunto rigore non dato su un fallo su Federico Chiesa. Come nelle qualificazioni per #Qatar2022, il Var ...Juventus-Napoli 1-0 e Inter-Sassuolo 1-0, questi sono i parziali delle due partite che si stanno giocando contemporaneamente, che sono due recuperi. I gol sono stati segnati da Ronaldo per la Juventus ...