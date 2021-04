Juventus - Napoli | le formazioni ufficiali

(Di mercoledì 7 aprile 2021) Scendono in campo alle 18.45, in un vero e proprio spareggio decisivo per la zona Champions. Queste le scelte di Pirlo e Gattuso:(4 - 4 - 2): Buffon; Danilo, De Ligt, ...

Advertising

goal : ?? Inter v Sassuolo ?? ? Juventus v Napoli ?? Two BIG games in Serie A today ???? - sscnapoli : ?? | I convocati di #JuveNapoli ?? - tancredipalmeri : Già solo che rimbalzi da più parti l’opzione cambio immediato di Pirlo se sconfitto dal Napoli (mi par assurdo, ma… - CalcioNews20192 : ?? JUVENTUS - NAPOLI RADIOCRONACA E CAMPO !!! - zazoomblog : Juventus-Napoli Cristiano Ronaldo sbaglia un gol fatto sotto porta. Adani: “Non se lo perdonerà” - #Juventus-Napol… -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus Napoli

'10 in Condò' - Mandate le vostre domande via Whatsapp a Paolo Condò 'Rombo di tuono' - La newsletter sul calcio di Repubblica Se non visualizzi la diretta CLICCA QUIDal presente al futuro ? Su Buffon, in campo dal 1' col: "Avrebbe dovuto giocare col Torino ...: tutte le notizie Serie A: tutte le notizie Calcio: tutte le notizie 7 aprile 2021Prosegue la Serie A con i recuperi tra Juventus-Napoli (3a giornata) e Inter-Sassuolo (28a giornata). Vocegiallorossa.it aggiornerà LIVE il tabellino della partita in programma, fornendo anche la ...Oggi c'è il Napoli, poi il finale di campionato per lasciare la Juventus nelle prime 4 della classifica. E il futuro? E' tutto da scrivere. Paulo e la Juve non sono mai stati così lontani: il club non ...