Juventus-Napoli | la probabile formazione | torna McKennie

(Di mercoledì 7 aprile 2021) Stasera laha l’obbligo di non sbagliare per non far diventare l’attuale stagione ancora più tragica. In caso di sconfitta, i bianconeri andrebbero fuori dalle prime quattro posizioni e di conseguenza potrebbero non partecipare alla prossima edizione della Champions League. Contro il, Andrea Pirlo ritrova, Dybala e Arthur ma dovrà fare a meno di Demiral, Bonucci e Bernardeschi., Danilo terzino sinistro: è ancora il momento di Chiesa Contro illapotrà ovviamente contare su Szczesny. Il portiere polacco ha qualcosa da farsi perdonare dopo la brutta prestazione contro il Torino. In difesa, probabilmente, vedremo una linea a quattro di altissimo livello con Danilo che dovrebbe essere impiegato da terzino ...

Advertising

sscnapoli : ?? | I convocati di #JuveNapoli ?? - tancredipalmeri : Già solo che rimbalzi da più parti l’opzione cambio immediato di Pirlo se sconfitto dal Napoli (mi par assurdo, ma… - juventusfc : Ecco Mister @Pirlo_official! Al via la conferenza alla vigilia di #JuveNapoli ??? LIVE su @JuventusTV ??… - KillerJoe67 : RT @mirkonicolino: Due calciatori positivi nella Juventus, 1 positivo nello staff del Napoli. Insigne e Di Lorenzo in aereo con Bonucci, Be… - 94r31 : RT @caricaturella: •Caldissimo / •Very hot #juvenapoli #juventusnapoli #juventus #napoli #juve #sscn #forzajuve #forzanapolisempre #weareca… -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus Napoli

Anzitutto, c'è in ballo la possibilità di uno scambio con la: Icardi e signora a Torino, ... Roma e, in particolare, hanno effettuato dei sondaggi nelle scorse settimane, sperando magari ...Nuovo caso di positività al Covid all'interno del, anche se non si tratta di un componente del gruppo squadra che ieri è partito per Torinotrema ancora, con un altro positivo in casa azzurra. Ieri la squadra di Gennaro Gattuso è partita per Torino per il match di recupero previsto per oggi alle 18.45 all'Allianz Stadium.Un membro dello staff del Napoli è risultato positivo al Covid ... e non partirà per Torino per seguire il big match contro la Juventus. Inoltre, dopo la mezzanotte, è stato effettuato un ...Nuovo appuntamento con il TG di Calciomercato.it: diretta dalle ore 14 con i principali temi del momento tra campo e calciomercato ...