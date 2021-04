Juventus-Napoli, i convocati di Andrea Pirlo: tornano Arthur, Dybala e McKennie (Di mercoledì 7 aprile 2021) La Juventus quest’oggi scenderà in campo all’Allianz Stadium contro il Napoli nel match valevole per il recupero della terza giornata del campionato di Serie A 2020/2021. Il tecnico bianconero Andrea Pirlo, a poche ore dall’inizio della partita, ha diramato la lista dei convocati tra i quali figurano nuovamente Arthur, Weston McKennie e Paulo Dybala, esclusi dal derby con il Torino per motivi disciplinari. Ecco l’elenco completo: Portieri: Szczesny, Pinsoglio, Buffon; Difensori: Chiellini, De Ligt, Alex Sandro, Danilo, Cuadrado, Demiral, Di Pardo, Dragusin, Frabotta; Centrocampisti: Arthur, Ramsey, McKennie, Chiesa, Rabiot, Bentancur, Fagioli, Kulusevski; Attaccanti: Ronaldo, Morata, Dybala, Felix ... Leggi su sportface (Di mercoledì 7 aprile 2021) Laquest’oggi scenderà in campo all’Allianz Stadium contro ilnel match valevole per il recupero della terza giornata del campionato di Serie A 2020/2021. Il tecnico bianconero, a poche ore dall’inizio della partita, ha diramato la lista deitra i quali figurano nuovamente, Westone Paulo, esclusi dal derby con il Torino per motivi disciplinari. Ecco l’elenco completo: Portieri: Szczesny, Pinsoglio, Buffon; Difensori: Chiellini, De Ligt, Alex Sandro, Danilo, Cuadrado, Demiral, Di Pardo, Dragusin, Frabotta; Centrocampisti:, Ramsey,, Chiesa, Rabiot, Bentancur, Fagioli, Kulusevski; Attaccanti: Ronaldo, Morata,, Felix ...

