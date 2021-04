Juventus-Napoli, dove vedere il recupero di Serie A: probabili formazioni (Di mercoledì 7 aprile 2021) Juventus-Napoli è in programma oggi alle 18.45. Ecco dove seguire l’incontro in diretta in tv e in streaming Getty ImagesNon solo Champions League ma anche Serie A. Oggi in campo due attesi recuperi, fondamentali per il proseguo del campionato e diversi obiettivi. In campo Inter-Sassuolo e Juventus-Napoli, entrambi i match si disputeranno alle 18.45. La gara di Torino è il recupero della terza giornata di campionato, l’eterna partita che ha già subito un rinvio. Per il match sono favoriti i partenopei visti gli ultimi risultati ottenuti. Gli azzurri di Gattuso non perdono da sei gare e hanno vinto le ultime cinque (inclusi i colpi esterni con Milan e Roma). Periodo decisamente ben diverso con i campioni d’Italia in carica che a dodici punti dalla ... Leggi su ck12 (Di mercoledì 7 aprile 2021)è in programma oggi alle 18.45. Eccoseguire l’incontro in diretta in tv e in streaming Getty ImagesNon solo Champions League ma ancheA. Oggi in campo due attesi recuperi, fondamentali per il proseguo del campionato e diversi obiettivi. In campo Inter-Sassuolo e, entrambi i match si disputeranno alle 18.45. La gara di Torino è ildella terza giornata di campionato, l’eterna partita che ha già subito un rinvio. Per il match sono favoriti i partenopei visti gli ultimi risultati ottenuti. Gli azzurri di Gattuso non perdono da sei gare e hanno vinto le ultime cinque (inclusi i colpi esterni con Milan e Roma). Periodo decisamente ben diverso con i campioni d’Italia in carica che a dodici punti dalla ...

Advertising

sscnapoli : ?? | I convocati di #JuveNapoli ?? - tancredipalmeri : Già solo che rimbalzi da più parti l’opzione cambio immediato di Pirlo se sconfitto dal Napoli (mi par assurdo, ma… - juventusfc : Ecco Mister @Pirlo_official! Al via la conferenza alla vigilia di #JuveNapoli ??? LIVE su @JuventusTV ??… - MarekNapoli : RT @napolimagazine: SKY - Juventus-Napoli, chance dal 1' per McKennie ed Arthur, Dybala verso la panchina - silparty : RT @mirkonicolino: Due calciatori positivi nella Juventus, 1 positivo nello staff del Napoli. Insigne e Di Lorenzo in aereo con Bonucci, Be… -