Juventus-Napoli, Avv. Grassani: "Vi spiego cosa successe il 4 ottobre" (Di mercoledì 7 aprile 2021) Per la prima volta nella storia della Serie A, una partita programmata nel girone di andata si gioca dopo il ritorno. La storia di Juventus-Napoli, ormai, la conoscono tutti. L'avvocato della società di De Laurentiis, Mattia Grassani, però, è intervenuto a Radio Kiss Kiss per ripercorrere le tappe che portarono alla non disputa della partita lo scorso 4 ottobre:"Le carte sono pubbliche e le possiamo commentare, nel tardo pomeriggio del 3 ottobre c'erano tre provvedimenti due delle Asl ed uno del gabinetto del governatore della Campania che bloccavano la partenza del Napoli. L'isolamento dei giocatori e dello staff tecnico doveva essere fatto nelle rispettive abitazioni. Il provvedimento della domenica 4 ottobre ha solo confermato le direttive del giorno precedente ...

