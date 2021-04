Juventus-Napoli 2-1, le pagelle di CalcioWeb: reazione da grande squadra, Pirlo salva la panchina [FOTO] (Di mercoledì 7 aprile 2021) Si è conclusa una bella sfida valida per il recupero del campionato di Serie A, tra Juventus e Napoli è andato in scena un vero e proprio scontro per la Champions League. La squadra di Andrea Pirlo ha riscattato le bruttissime prestazioni contro Benevento e Torino, il tecnico ha salvato la panchina e adesso può puntare al secondo posto occupato dal Milan. Ottima gara della Juventus, deludente invece la partita del Napoli. La sfida si sblocca nel primo tempo: grandissima giocata di Chiesa e Cristiano Ronaldo non sbaglia. Poi due rigori non concessi, uno per parte con i falli non fischiati su Chiesa e Zielinski. Nel secondo tempo entra Dybala ed è proprio la Joya a siglare il gol del 2-0. Nel finale ingenuità di Chiellini che procura un rigore ... Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 7 aprile 2021) Si è conclusa una bella sfida valida per il recupero del campionato di Serie A, traè andato in scena un vero e proprio scontro per la Champions League. Ladi Andreaha riscattato le bruttissime prestazioni contro Benevento e Torino, il tecnico hato lae adesso può puntare al secondo posto occupato dal Milan. Ottima gara della, deludente invece la partita del. La sfida si sblocca nel primo tempo: grandissima giocata di Chiesa e Cristiano Ronaldo non sbaglia. Poi due rigori non concessi, uno per parte con i falli non fischiati su Chiesa e Zielinski. Nel secondo tempo entra Dybala ed è proprio la Joya a siglare il gol del 2-0. Nel finale ingenuità di Chiellini che procura un rigore ...

