Juventus-Napoli 2-1: Dybala e Ronaldo scacciano i fantasmi (Di mercoledì 7 aprile 2021) Juventus-Napoli 2-0. Nel recupero della terza giornata di campionato i bianconeri tornano a vincere e salvano la panchina di Pirlo, fortemente criticato dopo gli ultimi risultati deludenti. Le reti decisive sono.state siglate da Cristiano Ronaldo e da Dybala, al rientro dopo tre mesi di assenza. Un successo che lancia i bianconeri al terzo posto tornando in piena corsa per un posto in Champions League. Inutile la rete di Insigne nel finale su rigore. Che scelte hanno fatto i due tecnici? 4-4-2 per Pi?lo che schiera a sorpresa Buffon tra i pali, in difesa c'è Danilo a destra, Chiellini e De Light al centro, Alex Sandro a sinistra. A centrocampo, Rabiot e Bentancur, con Cuadrado e Chiesa sugli esterni. In avanti, Morata e Ronaldo. Risponde Gattuso con il 4-2-3-1: in porta c'è Meret, davanti al ...

