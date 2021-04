Juventus, è Tudor l’alternativa immediata a Pirlo (Di mercoledì 7 aprile 2021) Igor Tudor, attuale vice di Andrea Pirlo, potrebbe essere una delle ipotesi come traghettatore della Juventus La Juventus vorrebbe evitare a tutti i costi il cambio di Pirlo in corsa, ma l’imperativo è la qualificazione alla Champions League. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA Juventus SU Juventus NEWS 24 Secondo il Corriere dello Sport se i bianconeri dovessero andare ko con il Napoli la pista privilegiata porterebbe ad Allegri, reduce dall’incontro nel week end con Agnelli. Ma davvero tornerebbe in corsa? E resta anche il dubbio ambientale visti i rapporti (che andrebbero risanati) col duo Nedved-Paratici. La prospettiva Max si allungherebbe così alla prossima stagione mente l’alternativa immediata potrebbe essere Tudor, ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 7 aprile 2021) Igor, attuale vice di Andrea, potrebbe essere una delle ipotesi come traghettatore dellaLavorrebbe evitare a tutti i costi il cambio diin corsa, ma l’imperativo è la qualificazione alla Champions League. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLASUNEWS 24 Secondo il Corriere dello Sport se i bianconeri dovessero andare ko con il Napoli la pista privilegiata porterebbe ad Allegri, reduce dall’incontro nel week end con Agnelli. Ma davvero tornerebbe in corsa? E resta anche il dubbio ambientale visti i rapporti (che andrebbero risanati) col duo Nedved-Paratici. La prospettiva Max si allungherebbe così alla prossima stagione mentepotrebbe essere, ...

