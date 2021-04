Juventus, Agnelli appoggia Pirlo ma ha già il piano B (Di mercoledì 7 aprile 2021) Andrea Agnelli sostiene Andrea Pirlo anche in questo momento difficile. Ma il presidente della Juventus avrebbe già in tasca il piano B Ufficialmente e non, tanto prima quanto dopo il derby, il presidente Andrea Agnelli e i dirigenti juventini hanno fatto quadrato attorno ad Andrea Pirlo a al progetto iniziato la scorsa estate dopo l’esonero di Maurizio Sarri. Agnelli non ha mai sollevato un allenatore in corsa, nemmeno Delneri poi arrivato settimo. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA Juventus SU Juventus NEWS 24 Pirlo è stata una sua scelta e la difenderà fino all’ultimo. Una vittoria sul Napoli aiuterebbe la Juventus e soprattutto il progetto Pirlo dando ai bianconeri un vantaggio nella ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 7 aprile 2021) Andreasostiene Andreaanche in questo momento difficile. Ma il presidente dellaavrebbe già in tasca ilB Ufficialmente e non, tanto prima quanto dopo il derby, il presidente Andreae i dirigenti juventini hanno fatto quadrato attorno ad Andreaa al progetto iniziato la scorsa estate dopo l’esonero di Maurizio Sarri.non ha mai sollevato un allenatore in corsa, nemmeno Delneri poi arrivato settimo. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLASUNEWS 24è stata una sua scelta e la difenderà fino all’ultimo. Una vittoria sul Napoli aiuterebbe lae soprattutto il progettodando ai bianconeri un vantaggio nella ...

