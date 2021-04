Juve - Napoli 2 - 1 | commento al risultato della partita

(Di mercoledì 7 aprile 2021) Lasi ritrova, vince lo spareggio Champions , scavalca l' Atalanta in classifica e sale al terzo posto. Ilinterrompe la sua striscia positiva di sei partite e scivola a due punti dalla ...

Batte il, lo fa pure proponendo unache magari non incanta ma appare ordinata e compatta. Nel secondo tempo ritrova pure i tre puniti e Dybala lo premia. Concordata o no, giusta anche la ...L'unico sorriso della serata lo ha regalato Insigne nel finale: con il suo rigore ilresta pari negli scontri diretti con la(in caso di arrivo a pari punti conterà la differenza reti ...Addirittura si pensava che Pirlo fino all'ultimo avrebbe avuto il dubbio se lanciarlo da titolare al posto di Alvaro Morata. Ci si gioca la qualificazione alla Champions League, e l'allenatore Andrea ...La Juve inizia a spron battuto pressionbe alta e gioco veloce. Subito Ronaldo grazia Meret , il portoghese non impatta di testa da distanza ravvicinata. Il Napoli risponde con Zielinski da buona ...