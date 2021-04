Juve - Napoli 1 - 0 diretta | vantaggio firmato da Ronaldo

Advertising

juventusfc : KICK-OFF | Comincia #JuveNapoli ?? Vogliamo 90 minuti da Juve ???? FINO ALLA FINE! ???????? ?????????? ??… - fanpage : Ultim'ora La partita tra #JuveNapoli potrebbe essere nuovamente rinviata. - juventusfc : Ecco Mister @Pirlo_official! Al via la conferenza alla vigilia di #JuveNapoli ??? LIVE su @JuventusTV ??… - RaffaeleMonaco7 : RT @RaffaeleDeSa: Solo il #Napoli sta facendo costruire bene l'azione a questa Juve, che contro ogni avversario ha sempre faticato da morir… - gjoegl : @Viciupacciu Il Napoli di Mazzarri era più forte della juve della prima juve di conte con Lavezzi cavani Hamsik inf… -

Ultime Notizie dalla rete : Juve Napoli

Polemiche per due rigori non assegnati: uno allaper un fallo di Lozano su Chiesa , l'altro alper il contatto tra Alex Sandro e Zielinski . Partita viva. 46'pt Finisce il primo tempo. ...JUVENTUS -h. 18.45 MARIANI TEGONI - BINDONI IV: DOVERI VAR: DI PAOLO AVAR: PERETTI PRIMO TEMPO 34' - Lachiede un rigore : Lozano in scivolata colpisce sulla linea di fondo Chiesa, dopo ...L'episodio incriminato proprio in chiusura di primo tempo. L'arbitro Mariani lascia correre senza andare al VAR. Tutto il Napoli protesta Abbonati all'edizione digitale del giornale. Partite, storie, ...Prosegue la Serie A con i recuperi tra Juventus-Napoli (3a giornata) e Inter-Sassuolo (28a giornata). Vocegiallorossa.it aggiornerà LIVE il tabellino della partita in programma, fornendo anche la ...