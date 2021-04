Juve-Napoli 0-0 diretta | Ronaldo e Zielinski vicinissimi alla rete

(Di mercoledì 7 aprile 2021) 5'pt Angolo per la, guadagnato da Morata, però la squadra di Pirlo non crossa. E ilcon Mertens è bravo a chiudere il possibile scambio in...

juventusfc : KICK-OFF | Comincia #JuveNapoli ?? Vogliamo 90 minuti da Juve ???? FINO ALLA FINE! ???????? ?????????? ??… - fanpage : Ultim'ora La partita tra #JuveNapoli potrebbe essere nuovamente rinviata. - juventusfc : Ecco Mister @Pirlo_official! Al via la conferenza alla vigilia di #JuveNapoli ??? LIVE su @JuventusTV ??…

"Se non centrassimo il quarto posto? E' una non - ipotesi", così, a pochi minuti dall'inizio del recupero fra, il d.s. bianconero Fabio Paratici. "Siamo abituati alle pressioni: ci sono quando vinciamo, figuriamoci quando va diversamente. La stessa cosa vale per Andrea Pirlo, che aveva prima ...Fabio Paratici, direttore dell'area tecnica della, ha parlato a Sky Sport prima della partita contro il. Le sue ...La Juventus ha vinto otto delle ultime nove sfide casalinghe contro il Napoli in Serie A. L’unica sconfitta dei bianconeri nel parziale è arrivata ad aprile 2018: 0-1 firmato dal colpo di testa di ...4' - ZIELINSKI! Lancio lungo a cercare lo scatto di Lozano. Il messicano entra in aea e appoggia per Zielinski a rimorchio. Destro alto del polacco. 2' - RONALDO! Cross dalla destra di Danilo per Cris ...