Judas And The Black Messiah, l’America delle Pantere Nere nel film candidato agli Oscar 2021 (Di mercoledì 7 aprile 2021) Dal 9 aprile disponibile su molte piattaforme, Judas And The Black Messiah è riuscito a farsi spazio nella corsa agli inusuali Oscar 2021 postpandemici. Sono ben sei le nomination ottenute dal film di Shaka King, distribuito dalla Warner ma prodotto (anche da Ryan Coogler, il regista di Black Panther), diretto e interpretato da afroamericani: due per i migliori attori non protagonisti LaKeith Stanfield e Daniel Kaluuya (questo favoritissimo, sta facendo incetta di premi), e poi miglior film, sceneggiatura originale (al regista e William Benson), fotografia e canzone. Il film, a partire dal titolo dalle risonanze bibliche, ha il pregio della ricostruzione di una pagina di storia americana meno conosciuta. Al centro ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 7 aprile 2021) Dal 9 aprile disponibile su molte piattaforme,And Theè riuscito a farsi spazio nella corsainusualipostpandemici. Sono ben sei le nomination ottenute daldi Shaka King, distribuito dalla Warner ma prodotto (anche da Ryan Coogler, il regista diPanther), diretto e interpretato da afroamericani: due per i migliori attori non protagonisti LaKeith Stanfield e Daniel Kaluuya (questo favoritissimo, sta facendo incetta di premi), e poi miglior, sceneggiatura originale (al regista e William Benson), fotografia e canzone. Il, a partire dal titolo dalle risonanze bibliche, ha il pregio della ricostruzione di una pagina di storia americana meno conosciuta. Al centro ...

