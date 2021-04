Jaqueline | il 9 aprile esce Settimo pasito | il nuovo singolo che ricorda Dirty Dancing

Leggi su lopinionista

(Di mercoledì 7 aprile 2021) Venerdì 9su tutte le piattaforme digitali il– tutto in salsa estiva – della cantautrice e musicistaCrla voglia di estate per tutti i fan dei tormentoni e del ballo: se il Covid ci ha costretti a vivere in casa, il mondo dell’arte e della musica non si è fermato, e in tutti i cantanti la voglia di ripartire è ancora più forte. È il caso della cantante: venerdì 9sulle principali piattaforme streaming e in digital download la nuova canzone(Ore25 / MArteLabel, distribuito da Artist First), ildella cantautrice e musicista siciliana. Che recentemente è apparsa come ospite nella ...