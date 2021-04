Iv: al via ‘Sanità2030’, campagna di ascolto per Piano sanitario nazionale (Di mercoledì 7 aprile 2021) Roma, 7 apr (Adnkronos) – Parte oggi, in concomitanza con la giornata mondiale della Sanità, la campagna di ascolto di Italia viva ‘Sanità2030’: porterà alla scrittura di un Piano sanitario nazionale che sarà posto all’attenzione del Parlamento. Per tutto il mese di aprile la presidente della commissione Sanità, la senatrice Annamaria Parente, e la deputata Lisa Noja coordineranno gli incontri, rigorosamente in webinar nel rispetto delle normative anti Covid. Medici, infermieri, professionisti sanitari, strutture pubbliche e private, tecnici, esperti di gestione sanitaria, ricercatori, studenti, specializzandi ma anche anche utenti del servizio sanitario: saranno loro i protagonisti dell’iniziativa e sarà attraverso le loro voci e grazie ai loro contributi che Italia ... Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 7 aprile 2021) Roma, 7 apr (Adnkronos) – Parte oggi, in concomitanza con la giornata mondiale della Sanità, ladidi Italia viva: porterà alla scrittura di unche sarà posto all’attenzione del Parlamento. Per tutto il mese di aprile la presidente della commissione Sanità, la senatrice Annamaria Parente, e la deputata Lisa Noja coordineranno gli incontri, rigorosamente in webinar nel rispetto delle normative anti Covid. Medici, infermieri, professionisti sanitari, strutture pubbliche e private, tecnici, esperti di gestione sanitaria, ricercatori, studenti, specializzandi ma anche anche utenti del servizio: saranno loro i protagonisti dell’iniziativa e sarà attraverso le loro voci e grazie ai loro contributi che Italia ...

