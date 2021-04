Italia Viva, Nobili: M5S incapaci di decidere anche su Ztl (Di mercoledì 7 aprile 2021) Roma – “Breve storia triste: Virginia Raggi dopo mesi di apertura a causa del Covid decide di ripristinare la ztl, chiudendo il centro storico alle auto private”. Lo scrive su Facebook Luciano Nobili, capogruppo di Italia Viva in Commissione Trasporti alla Camera. “In Campidoglio pero’ – continua – mezzo M5S vota insieme a Fratelli d’Italia e al Pd (che evidentemente a Roma ha abdicato ai suoi principi ambientalisti) contro la decisione della sindaca. Motivazione: la gestione di Atac fatta dal M5S che non garantisce adeguata sicurezza anti-Covid ai poveri cittadini romani.” “Insomma: incapaci di decidere nulla, sopraffatti dai loro fallimenti, senza piu’ una maggioranza in Campidoglio. Ci aspettano mesi di agonia e di lotta fratricida tra grillini per sperare di sopravvivere rinnegando ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 7 aprile 2021) Roma – “Breve storia triste: Virginia Raggi dopo mesi di apertura a causa del Covid decide di ripristinare la ztl, chiudendo il centro storico alle auto private”. Lo scrive su Facebook Luciano, capogruppo diin Commissione Trasporti alla Camera. “In Campidoglio pero’ – continua – mezzo M5S vota insieme a Fratelli d’e al Pd (che evidentemente a Roma ha abdicato ai suoi principi ambientalisti) contro la decisione della sindaca. Motivazione: la gestione di Atac fatta dal M5S che non garantisce adeguata sicurezza anti-Covid ai poveri cittadini romani.” “Insomma:dinulla, sopraffatti dai loro fallimenti, senza piu’ una maggioranza in Campidoglio. Ci aspettano mesi di agonia e di lotta fratricida tra grillini per sperare di sopravvivere rinnegando ...

