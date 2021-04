Italia, un Paese di risparmiatori: neanche il Covid-19 cambia le abitudini (Di mercoledì 7 aprile 2021) La metafora delle formiche suona ormai antica, seppur rimanga la migliore per delineare il quadro della situazione: gli Italiani sono dei grandi risparmiatori, tra i più attenti in Europa a mettere da parte una percentuale dello stipendio ogni mese. A mancare, in caso, è l’ottimismo per il futuro: in pochi credono nella pensione, con le previsioni che non fanno ben sperare. Lì dove non arriva lo Stato, però, ecco la lungimiranza del singolo: negli ultimi anni, la strada più battuta è diventata quella della polizza vita e dei fondi di risparmio, soluzioni perfette per un futuro tranquillo anche in caso di eventi poco piacevoli. Secondo quanto emerge dalla settima edizione dell’European Payment Consumer Report (Ecpr) – lo studio sulle abitudini europee basato sulle risposte di oltre 24mila consumatori di 24 Paesi differenti – di ... Leggi su laprimapagina (Di mercoledì 7 aprile 2021) La metafora delle formiche suona ormai antica, seppur rimanga la migliore per delineare il quadro della situazione: glini sono dei grandi, tra i più attenti in Europa a mettere da parte una percentuale dello stipendio ogni mese. A mancare, in caso, è l’ottimismo per il futuro: in pochi credono nella pensione, con le previsioni che non fanno ben sperare. Lì dove non arriva lo Stato, però, ecco la lungimiranza del singolo: negli ultimi anni, la strada più battuta è diventata quella della polizza vita e dei fondi di risparmio, soluzioni perfette per un futuro tranquillo anche in caso di eventi poco piacevoli. Secondo quanto emerge dalla settima edizione dell’European Payment Consumer Report (Ecpr) – lo studio sulleeuropee basato sulle risposte di oltre 24mila consumatori di 24 Paesi differenti – di ...

