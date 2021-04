Italia-Libia | fra gli aiuti e i migranti c’è altro

Leggi su ecodibergamo

(Di mercoledì 7 aprile 2021) Era la prima visita di Stato del presidente del Consiglio Mario Draghi, un atto significativo di politica estera. E la scelta è ricaduta sulla, a conferma di quanto questo Paese sia strategico per l’. Non solo perché dalla «quarta sponda» del Mediterraneo parte l’80% deidiretti invia mare, non solo per i legami storici fra Roma e Tripoli ma soprattutto perché fino a qualche mese fa lain guerra era un pericoloso buco nero, una terra di nessuno affacciata sulla nostra nazione e divisa in due dal 2014: a occidente il governo di Tripoli guidato da Fayez al Serraj, riconosciuto dalla comunità internazionale e sostenuto dalla Turchia, dall’altra il potere del generale Khalifa Haftar, appoggiato da Egitto, Russia ed Emirati Arabi Uniti.