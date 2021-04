Istat e imprese | i dati sulle conseguenze del Covid | quasi metà delle aziende è a rischio

(Di mercoledì 7 aprile 2021) L’fotografa lo statoitaliane dopo l’avvento della pandemia. L’istituto di ricerca ha infatti esposto gli aggiornamenti derivanti dagli ultimistatistici raccolti nel proprio dossier sulla competitività. All’interno è possibile scoprire lo stato del tessuto produttivo italiano e la reazione dell’imprenditoria all’emergenza sanitaria ed economica. Nonostante non manchino alcuni spunti positivi, purtroppo appare evidente che il momento risulta estremamente difficile. Le statistiche relative allein Italia dopo l’avvento delAll’interno del nuovo rapporto redatto dai tecnici dell’emerge tutto l’impatto negativo dettato dal coronavirus e dalle misure restrittive che si sono rese necessarie per contenere il contagio. Dopo un ...

Ha girato in rosso a metà giornata Piazza Affari ( - 0,6%), dopo una mattinata in cui i datihanno fornito una mappa delleitaliane secondo cui il 45% è strutturalmente a rischio, e mentre continua la lotta alla pandemia in tutto il mondo, con la pronuncia dell'Ema su eventuali ......Giuliano Ferrigno c'è bisogno di nuovo scostamento di bilancio è un decreto per le piccole...oggetti cariche della polizia contro commercianti e ristoratori che chiedevano di aprire per l'...E’ quanto emerge dall’analisi della Coldiretti sui dati Istat relativi al periodo compreso tra il 2020 ... ricoperto con responsabilità e dedizione da quasi 740 mila imprese agricole impegnate per la ...Le proteste sono motivate dalle ipotesi di riduzione dei trasferimenti diretti della Pac, soprattutto a scapito delle imprese di maggiore dimensione economica ...