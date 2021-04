Isola dei Famosi | polemica dopo le parole di Awed su Fariba Tehrani | pioggia di critiche sui social

Leggi su thesocialpost

(Di mercoledì 7 aprile 2021) L’deisembra essere un vero e proprio calderone dal quale iniziano a fuoriuscire tante novità e tante dinamiche succulente per gli amanti dei reality. Sebbene bisognerà attendere lunedì prossimo per una nuova puntata dal momento che quella prevista per domani 8 aprile è saltata a causa di Supervivientes, tanti sembra saranno gli argomenti “ostici” da trattare in studio tra cui il caso “”: èsuiper alcune sue presunte esternazioni sulla madre di Giulia Salemi,dei: scoppia il caso “” Se qualcuno sorvola sul contenuto altri non sorvolano sul tipo di commento che sembra non aver fatto propriamente breccia nel cuore di nessuno anzi, ne è uscito condannato sotto plurimi ...