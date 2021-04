Isola dei Famosi | colpo di scena | due nuovi ingressi

(Di mercoledì 7 aprile 2021) Dueall’dei, non due persone qualunque, ma con un ex in comune che potrebbe portare un po’ di pepe in Honduras Emanuela Tittocchia e Manuela Ferrera saranno le prossime due ad accedere all’Dei. Ilary Blasi sta provando a mettere un po’ di pepe in Honduras viste le aspettative finora L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

MediasetPlay : C’è chi ha la notte dei Golden Globe… noi abbiamo i Golden Social e i protagonisti siete proprio voi: ecco una clas… - fanpage : Silvia, salutata da Tommaso Zorzi all’#Isola dei famosi, è la figlia di Paolo Bonolis - IsolaDeiFamosi : Stasera c’è un solo appuntamento al quale non dovete mancare: l’Isola dei Famosi!?????? #Isola ?? - giannanebuloni : RT @MediasetPlay: C’è chi ha la notte dei Golden Globe… noi abbiamo i Golden Social e i protagonisti siete proprio voi: ecco una classifica… - desymaca : RT @MediasetPlay: C’è chi ha la notte dei Golden Globe… noi abbiamo i Golden Social e i protagonisti siete proprio voi: ecco una classifica… -

Ultime Notizie dalla rete : Isola dei

... nonché le procedure per il rilascio delle concessioni per l'estrazionemateriali dagli alvei e ... A monte e a Valle della passerella pedonale sul Bitto fino allo sbocco in Adda e zona, 10.Skull Island ', l'teschi, stasera su Italia 1, rinnova paura e rimpianto (per non averlo lasciato ai suoi affari). King Kong: Skull Island (Italia 1 stasera), in Usa contro Godzilla Il film ...Due nuovi ingressi all'Isola dei Famosi, non due persone qualunque, ma con un ex in comune che potrebbe portare un po' di pepe in Honduras ...Il Punto Zeta, Tommaso Zorzi, al via dal 7 aprile su Mediaset Play: anticipazioni, diretta e ospiti prima puntata. Giulia Salemi protagonista.