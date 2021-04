Isola dei Famosi 2021, Ignazio Moser è il nuovo concorrente? L’iindiscrezione (Di mercoledì 7 aprile 2021) Il cast dell’Isola dei Famosi 2021, già provato dalle prime eliminazioni (per esempio quella del fortissimo Akash Kumar) e dalle annunciate auto-eliminazioni (una su tutte, quella di Drusilla Gucci, che appare davvero molto provata), potrebbe arricchirsi di un nuovo, fortissimo personaggio. Dopo Isolde Kostner e Beatrice Marchetti, potrebbe sbarcare infatti Ignazio Moser. Non è la prima volta che il nome dell’ex gieffino, storico fidanzato di Cecilia Rodriguez, viene dato come probabile naufrago, ma finora non se n’è fatto nulla. E sembra non per mancanza di volontà da parte del ciclista, quanto piuttosto per via del cachet proposto, ritenuto troppo basso. Ma pare che stavolta sia stato trovato un accordo. Ad annunciarlo è il portale web Very Inutil People, che scrive: “Una nostra ... Leggi su anticipazionitv (Di mercoledì 7 aprile 2021) Il cast dell’dei, già provato dalle prime eliminazioni (per esempio quella del fortissimo Akash Kumar) e dalle annunciate auto-eliminazioni (una su tutte, quella di Drusilla Gucci, che appare davvero molto provata), potrebbe arricchirsi di un, fortissimo personaggio. Dopo Isolde Kostner e Beatrice Marchetti, potrebbe sbarcare infatti. Non è la prima volta che il nome dell’ex gieffino, storico fidanzato di Cecilia Rodriguez, viene dato come probabile naufrago, ma finora non se n’è fatto nulla. E sembra non per mancanza di volontà da parte del ciclista, quanto piuttosto per via del cachet proposto, ritenuto troppo basso. Ma pare che stavolta sia stato trovato un accordo. Ad annunciarlo è il portale web Very Inutil People, che scrive: “Una nostra ...

Advertising

IsolaDeiFamosi : Stasera c’è un solo appuntamento al quale non dovete mancare: l’Isola dei Famosi!?????? #Isola ?? - fanpage : Silvia, salutata da Tommaso Zorzi all’#Isola dei famosi, è la figlia di Paolo Bonolis - CagliariCalcio : ?? | TOUR GUIDATO Alla scoperta dei luoghi più caratteristici di Cagliari, gemma della nostra isola.… - fau_martoccia00 : RT @Ilary__01: Vlevo evitre di entrare in una polemica che trovo inutile e in più mi irrita sta cosa dei caratteri su twitter Fatemi sapere… - _eni_96 : RT @ninetiesbish: questa è l’isola dei famosi. se non siete d’accordo, bloccatemi. #isola -