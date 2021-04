Isola dei Famosi 2021, ecco la nuova naufraga (Di mercoledì 7 aprile 2021) A L’Isola dei Famosi continueranno ad entrare naufraghe nel corso delle prossime settimane. A svelarlo è stato il direttore di Nuovo Tv, Riccardo Signoretti, che nei giorni scorsi aveva parlato anche dell’attrice Emanuela Tittocchia e della pattinatrice Carolina Kostner. Ma, come se non bastasse, non saranno le uniche a sbarcare in Honduras, ecco chi vedremo presto insieme agli altri naufraghi. Le new entry e le “storie in sospeso” E se una Kostner è già entrata in gioco (ma si tratta della sciatrice olimpionica Isolde, non della pattinatrice Carolina), Emanuela Tittocchia potrebbe entrare nel corso della prossima settimana insieme a un’altra bellissima, ovvero: l’ex meteorina del Tg4, Manuela Ferrera. Dunque, l’ex fiamma di Higuain, la Ferrera avrebbe in comune con Emanuela Tittocchia anche un flirt del passato, come rivelato da ... Leggi su anticipazionitv (Di mercoledì 7 aprile 2021) A L’deicontinueranno ad entrare naufraghe nel corso delle prossime settimane. A svelarlo è stato il direttore di Nuovo Tv, Riccardo Signoretti, che nei giorni scorsi aveva parlato anche dell’attrice Emanuela Tittocchia e della pattinatrice Carolina Kostner. Ma, come se non bastasse, non saranno le uniche a sbarcare in Honduras,chi vedremo presto insieme agli altri naufraghi. Le new entry e le “storie in sospeso” E se una Kostner è già entrata in gioco (ma si tratta della sciatrice olimpionica Isolde, non della pattinatrice Carolina), Emanuela Tittocchia potrebbe entrare nel corso della prossima settimana insieme a un’altra bellissima, ovvero: l’ex meteorina del Tg4, Manuela Ferrera. Dunque, l’ex fiamma di Higuain, la Ferrera avrebbe in comune con Emanuela Tittocchia anche un flirt del passato, come rivelato da ...

