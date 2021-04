Isola 15 | nel passato di Drusilla Gucci ci sarebbe un flirt con un cantante italiano amatissimo dalle donne!

(Di mercoledì 7 aprile 2021)ha avuto uncon un? Stando ad un gossip circolato nelle ultime ore, la naufraga della quindicesima edizione dell’dei Famosi inavrebbe intrattenuto un rapporto molto speciale con Damiano David, leader dei Maneskin, vincitori dell’ultima edizione del Festival di Sanremo. A lanciare l’indiscrezione su questa presunta liaison è stata Novella 2000. Damiano eavrebbero in comune lo spirito dark. E’ ormai nota infatti la passione dellaper le ossa e i teschi, come lei stessa ha più volte confermato nel corso della sua permanenza in Honduras. La ragazza è sicuramente tra i concorrenti che più stanno soffrendo nel corso di questa edizione del ...

Già opinionista dell'edizione in corso de 'L'dei Famosi' insieme ad Iva Zanicchi ed Elettra Lamborghini , Tommaso Zorzi continua la sua ascesamondo della televisione debuttando, finalmente,...Awed fuori da L'dei Famosi per le frasi shock su Fariba Tehrani? Tra i naufraghi più chiacchierati della quindicesima edizione de L'dei Famosi c'è Awed , lo youtuber che è entrato...Attraverso un'intervista rilasciata a "Il Giornale", Tommaso Zorzi spiega il motivo per il quale ha deciso di non presenziare ai programmi condotti da Barbara D'Urso.Drusilla ha raccontato alle compagne di avventure sull’isola, Mireya Stabile e Daniela Martani che la ... La confessione notturna alle naufraghe è stata questa: “Una volta ero nel mio letto, stavo ...