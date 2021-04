Isola 15, Ignazio Moser nuovo naufrago? Ecco l’unico motivo per cui potrebbe rifiutare (Di mercoledì 7 aprile 2021) È trapelata solo ieri l’indiscrezione secondo cui molto presto un nuovo concorrente potrebbe sbarcare sull’Isola dei famosi 15: si tratta dell’ex gieffino Ignazio Moser, la cui partecipazione al reality show condotto da Ilary Blasi è stata riportata oggi anche dal settimanale Chi diretto da Alfonso Signorini. Proprio sulle pagine del settimanale – e più precisamente tra le Chicche di Gossip – viene però svelato anche il motivo che potrebbe indurre l’ex concorrente del Grande Fratello Vip a rifiutare questa allettante proposta: L’Isola dei famosi 15 è stata allungata fino al 7 giugno e il programma è alla ricerca di nuovi naufraghi. Tra i contatta, un ex gieffino: Ignazio Moser, che ha preso del tempo ... Leggi su isaechia (Di mercoledì 7 aprile 2021) È trapelata solo ieri l’indiscrezione secondo cui molto presto unconcorrentesbarcare sull’dei famosi 15: si tratta dell’ex gieffino, la cui partecipazione al reality show condotto da Ilary Blasi è stata riportata oggi anche dal settimanale Chi diretto da Alfonso Signorini. Proprio sulle pagine del settimanale – e più precisamente tra le Chicche di Gossip – viene però svelato anche ilcheindurre l’ex concorrente del Grande Fratello Vip aquesta allettante proposta: L’dei famosi 15 è stata allungata fino al 7 giugno e il programma è alla ricerca di nuovi naufraghi. Tra i contatta, un ex gieffino:, che ha preso del tempo ...

Advertising

IsaeChia : #Isola 15, #IgnazioMoser nuovo naufrago? Ecco l’unico motivo per cui potrebbe rifiutare #GfVip - IncontriClub : Isola dei Famosi 2021, ex gieffino vip diventa naufrago? L’indiscrezione - gossipblogit : Isola dei Famosi 2021, ex gieffino vip diventa naufrago? L’indiscrezione - TV_Italiana : Dal #GFVIP a L'#Isola dei Famosi è un attimo! ?? Stando ad un rumor di @veryinutil, Ignazio Moser sarà prossimo c… - infoitcultura : Isola dei famosi: Ignazio Moser nuovo naufrago? -