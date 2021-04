“Island Of My Own”, il nuovo singolo dei The Lovepools punta dritto al pop Anni ’80 (Di mercoledì 7 aprile 2021) “Island Of My Own” è il titolo del nuovo singolo della band californiana The Lovepools pubblicato da SwordMusic con distribuzione Sony Music Italia. Il duo di Los Angeles composto da Anthony Shea e Aria Cruz torna a quattro Anni dal loro EP “See You In The Funny Papers”, il cui omonimo singolo è stato inserito nella colonna sonora della nona stagione della celebre Serie TV Shameless. Dopo l’ottima accoglienza ricevuta per il singolo “White Lies & Palm Trees” pubblicato lo scorso anno in Italia, “Island Of My Own” conferma ancora una volta il debole dei The Lovepools per la cultura di quattro decenni or sono. L’effetto capsula del tempo è spesso presente nei loro videoclip, in cui gli omaggi alle VHS, i videogiochi a 8 bit sono ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 7 aprile 2021) “Of My Own” è il titolo deldella band californiana Thepubblicato da SwordMusic con distribuzione Sony Music Italia. Il duo di Los Angeles composto da Anthony Shea e Aria Cruz torna a quattrodal loro EP “See You In The Funny Papers”, il cui omonimoè stato inserito nella colonna sonora della nona stagione della celebre Serie TV Shameless. Dopo l’ottima accoglienza ricevuta per il“White Lies & Palm Trees” pubblicato lo scorso anno in Italia, “Of My Own” conferma ancora una volta il debole dei Theper la cultura di quattro decenni or sono. L’effetto capsula del tempo è spesso presente nei loro videoclip, in cui gli omaggi alle VHS, i videogiochi a 8 bit sono ...

