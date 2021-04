Isfoa | avvocato Mario Puca docente in Economia e Tecnica del Turismo

Leggi su ladenuncia

(Di mercoledì 7 aprile 2021) L’è stato nominato nel Consiglio Magistrale della prestigiosa– Libera e Privata Università di Diritto Internazionale. Nel Senato Accademico ricoprirà altresì il ruolo dididel. La facoltà è quella di Scienze del– Impresa -Cultura e Territorio.ha con seguito il diploma di Laurea in Giurisprudenza all‘Università degli Studi di Napoli Federico II. Successivamente il Diploma di Laurea in Scienze Turistiche con specializzazione inAziendale all’Istituto di Studi e Ricerche sul. Poi master di II Livello Biennale in Diritto Amministrativo. Cultore della materia alla Università ...