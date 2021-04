Irina Shayk e Dominque Jackson, la sfida tra corpi super star, senza genere (Di mercoledì 7 aprile 2021) Un outift che richiede un corpo statuario, quello mandato in scena il 31 marzo 2021 nella sfilata-evento virtuale della collezione primavera estate 2021 di Mugler. Un body ultra sensuale, indossato dalle top model più quotate del momento, la 35enne Irina Shayk e la star transgender 46enne Dominque Jackson. Entrambe strepitose con la tuta nera intarsiata di effetti cut-out. Irina Shayk, mamma e top model La primavera scorsa era stata Bella Hadid a impersonare lo show con un body con calze velate che lasciava poco all’immaginazione. Quest’anno oltre alle celebri Alek Wek, Bella Hadid fino a Omahyra Mota e Soo Joo Park sono state Irina Shayk e Dominque Jackson a sfoggiare il pezzo iconico ... Leggi su iodonna (Di mercoledì 7 aprile 2021) Un outift che richiede un corpo statuario, quello mandato in scena il 31 marzo 2021 nella sfilata-evento virtuale della collezione primavera estate 2021 di Mugler. Un body ultra sensuale, indossato dalle top model più quotate del momento, la 35ennee latransgender 46enne. Entrambe strepitose con la tuta nera intarsiata di effetti cut-out., mamma e top model La primavera scorsa era stata Bella Hadid a impersonare lo show con un body con calze velate che lasciava poco all’immaginazione. Quest’anno oltre alle celebri Alek Wek, Bella Hadid fino a Omahyra Mota e Soo Joo Park sono statea sfoggiare il pezzo iconico ...

Ultime Notizie dalla rete : Irina Shayk Le borse più desiderate del 2021. Anche dalle celeb Anche la new entry di casa Versace, La Medusa, indossata da Irina Shayk per una passeggiata a Milano lo scorso marzo, si distingue per la forma geometrica e morbida al contempo: da portare sia al ...

Irina Shayk è bollente in passerella nella catsuit con tanga e autoreggenti Può vantare una carriera lunga due decenni e, forte di tanta esperienza, Irina Shayk è ancora sulla cresta dell'onda. A 35 anni la modella russa ha sfilato per i designer più importanti, posato per i fotografi più blasonati e collezionato copertine sulle riviste più famose ...

La foto nostalgia di Irina Shayk in bikini a 20 anni rivela molto del suo futuro nella moda Elle Anna Falchi in topless e tanga infiamma i social Anna Falchi seduce i suoi follower su Instagram con un post davvero piccante. La conduttrice appare distesa sul letto, con i capelli sciolti, indosso soltanto un tanga nero. La posizione consente di i ...

Irina Shayk pazzesca, si vede tutto – FOTO Irina Shayk senza freni quella che si mostra in una serie di scatti fotografici su Instagram. La modella di origini russe regala spettacolo.

