Iran: prodotti 55 kg di uranio arricchito al 20% in 3 mesi (Di mercoledì 7 aprile 2021) Dall'inizio di quest'anno, l'Iran ha prodotto 55 kg di uranio arricchito al 20%. Lo ha reso noto il portavoce dell'Agenzia per l'energia atomica di Teheran, Behrouz Kamalvandi, all'indomani del lancio ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 7 aprile 2021) Dall'inizio di quest'anno, l'ha prodotto 55 kg dial 20%. Lo ha reso noto il portavoce dell'Agenzia per l'energia atomica di Teheran, Behrouz Kamalvandi, all'indomani del lancio ...

Advertising

giornaleradiofm : Iran: prodotti 55 kg di uranio arricchito al 20% in 3 mesi: (ANSA) - ISTANBUL, 07 APR - Dall'inizio di quest'anno,… - iconanews : Iran: prodotti 55 kg di uranio arricchito al 20% in 3 mesi - PMO_W : @liber13daniele Certo. Tipo *milioni di morti* prodotti da Saddam al servizio degli USA Vs Iran e propri cittadini sciiti. Concordo. -