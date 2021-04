“Io so perché l’hai fatto” Isola dei Famosi | il clamoroso fuorionda di Andrea Cerioli L’accusa al naufrago

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 7 aprile 2021) L’deiè andata in onda anche il lunedì Pasquetta. Condotta da Ilary Blasi con gli opinionisti Iva Zanicchi, il vincitore della quinta edizione del Grande Fratello Vip Tomamso Zorzi e l’ereditiera Elettra Lamborghini, la puntata del lunedì è stata ricca di sorprese, colpi di scena e come al solito siparietti che hannoil giro del web. Daniela Martani abbandona definitivamente l’dei. Mentre Elisa Isoardi accetta di rimanere su Playa Esperanza. Questo il verdetto della puntata di ieri sera dell’dei. Il reality condotto da Ilary Blasi ha visto anche l’arrivo di due nuove concorrenti: la campionessa olimpionica Isolde Kostner e la modella Beatrice Marchetti. In nomination Drusilla Gucci e...