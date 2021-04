Inzaghi-Lazio, fine della telenovela: incontro per la firma (Di mercoledì 7 aprile 2021) Simone Inzaghi e la Lazio, non sono previste sorprese. L’allenatore aveva programmato un summit con Lotito per definire il nuovo contratto che dovrebbe essere triennale, scadenza 2024, da circa 2,5 milioni a stagione più bonus. E proprio in giornata, al termine dell’incontro, si dovrebbe arrivare agli accordi definiti in modo da poter preparare l’annuncio. Tutto questo dopo mille interpretazioni sul futuro di Simone Inzaghi, accostato a diversi club, senza tener conto del particolare che lui ha sempre dato la precedenza alla Lazio. A conferma di un rapporto che, tenendo conto dell’esperienza da calciatore, ha superato i vent’anni. Foto: Twitter Lazio L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 7 aprile 2021) Simonee la, non sono previste sorprese. L’allenatore aveva programmato un summit con Lotito per definire il nuovo contratto che dovrebbe essere triennale, scadenza 2024, da circa 2,5 milioni a stagione più bonus. E proprio in giornata, al termine dell’, si dovrebbe arrivare agli accordi definiti in modo da poter preparare l’annuncio. Tutto questo dopo mille interpretazioni sul futuro di Simone, accostato a diversi club, senza tener conto del particolare che lui ha sempre dato la precedenza alla. A conferma di un rapporto che, tenendo conto dell’esperienza da calciatore, ha superato i vent’anni. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

tancredipalmeri : Allegri: sarà Juventus (sua priorità) o Roma Sarri: sarà Roma se Allegri dice no Napoli: i 2 se va in Champions e… - Glongari : Inzaghi, Lotito e Calveri (segretario) incontro in corso a Formello per firmare il nuovo contratto con la #Lazio fi… - GoalItalia : Dal campo alla panchina con la Lazio nel destino ???? Simone Inzaghi compie 45 anni ?? - Christi83013660 : RT @Enrico1306: #Inzaghi ha firmato il nuovo contratto - 2.5 piu bonus - che lo legherà alla #Lazio fino al 2024. - tania_andreano : Emmmmoooooo? ????????? #Inzaghi è la Lazio La #Lazio è Inzaghi -