Inzaghi avvelenato da un tifoso | lo scherzo de ‘Le Iene’ al tecnico giallorosso VIDEO

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 7 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoL’allenatore del Benevento Pippouna volta a settimana si concedeva con la sua fidanzata ed ex modella Angela Robusti una cena dal mitico Pascalucci, ristorante famoso per il pesce, in tempi di locali aperti prima della stretta per il Covid. Durante una di queste cene la fidanzata, nostra complice, si trova a dover fare i conti con un parassita contenuto in una spigola freschissima. Ed allora, da quel momento, si susseguono i momenti di tensione in casa: i primi sintomi, l’arrivo dei medici, l’improvvisato antidoto della salsiccia di Castelpoto ed, in fine, la resa dei conti con chi aveva organizzato tutto, undel Crotone. Fino all’irruzione della iena ed il sospiro di sollievo finale. Clicca qui per vedere loL'articolo proviene da Anteprima24.it.