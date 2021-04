Inter - Sassuolo, le pagelle: Lukaku non sbaglia mai, 7,5. Male Hakimi, 5 (Di mercoledì 7 aprile 2021) ...PASSA A G+ E LEGGI L'ARTICOLO Sei già abbonato? Accedi *puoi disdire quando vuoi Non perderti gli articoli Premium! Entra in G+ e potrai avere accesso illimitato agli approfondimenti de La Gazzetta ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 7 aprile 2021) ...PASSA A G+ E LEGGI L'ARTICOLO Sei già abbonato? Accedi *puoi disdire quando vuoi Non perderti gli articoli Premium! Entra in G+ e potrai avere accesso illimitato agli approfondimenti de La Gazzetta ...

Advertising

SassuoloUS : FINALE | #InterSassuolo 2?-1? Sconfitta assolutamente immeritata per i neroverdi a San Siro, autori di una grande… - Inter : ?? | FILOTTO ? Benevento ? Fiorentina ? Lazio ? Milan ? Genoa ? Parma ? Atalanta ? Torino ? Bologna ? Sassuolo… - goal : ?? Inter v Sassuolo ?? ? Juventus v Napoli ?? Two BIG games in Serie A today ???? - pausefun : Inter 2-1 Sassuolo | Lukaku-Lautaro, nerazzurri in fuga scudetto | Serie A TIM - - GPeppe34N : RT @SassuoloUS: FINALE | #InterSassuolo 2?-1? Sconfitta assolutamente immeritata per i neroverdi a San Siro, autori di una grande prestazi… -