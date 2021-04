Inter Sassuolo 1-0 LIVE: Lukaku porta in vantaggio i nerazzurri (Di mercoledì 7 aprile 2021) Allo stadio San Siro, il match valido per il recupero della 28ª giornata di Serie A 2020/2021 tra Inter e Sassuolo: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo stadio “San Siro”, Inter e Sassuolo si affrontano nel match valido per il recupero della 28ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Inter Sassuolo 1-0 MOVIOLA Fischio d’inizio – si gioca 1? Chance per Barella – Lautaro recupera palla su Chiriches e serve Barella che entra in area e incespica sul pallone al momento del passaggio. 2? Tiro di Djuricic – Tiro da fuori area del numero 10 del Sassuolo che termina alto sopra la traversa 4? Tiro di Obiang – Va vicino al gol all’angolino Obiang con un destro da fuori area che Handanovic battezza ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 7 aprile 2021) Allo stadio San Siro, il match valido per il recupero della 28ª giornata di Serie A 2020/2021 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio “San Siro”,si affrontano nel match valido per il recupero della 28ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi1-0 MOVIOLA Fischio d’inizio – si gioca 1? Chance per Barella – Lautaro recupera palla su Chiriches e serve Barella che entra in area e incespica sul pallone al momento del passaggio. 2? Tiro di Djuricic – Tiro da fuori area del numero 10 delche termina alto sopra la traversa 4? Tiro di Obiang – Va vicino al gol all’angolino Obiang con un destro da fuori area che Handanovic battezza ...

Advertising

goal : ?? Inter v Sassuolo ?? ? Juventus v Napoli ?? Two BIG games in Serie A today ???? - Inter : ? | PARTITA Un mercoledì sera a tinte neroblu ???? Segui le prossime 2 partite contro Sassuolo e Cagliari su… - Inter : ?? | INSIEME Fatti un selfie con il filtro instagram I M, riposta la foto con l’hashtag #IMInter e @inter. Colora… - domgiova : #InterSassuolo il Sassuolo gioca il tike taka con i difensori piace molto ai commentatori, l'Inter deve aspett… - PakoTataranni : Spiegatemi perché il tic e TAC del #Sassuolo va considerato ben gioco e l'azione del gol dell' #inter no. #InterSassuolo #amala #Lukaku -