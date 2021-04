Inter, presentata la quarta maglia con il nuovo logo: «Rappresenta inclusività e fratellanza» – FOTO (Di mercoledì 7 aprile 2021) L’Inter ha presentato la quarta maglia per questa stagione su cui è presente anche il nuovo logo del club Dopo le prime immagini pubblicate ieri da Nike, l’Inter ha presentato oggi la quarta maglia per questa stagione. La prima con il nuovo logo del club. Attraverso un comunicato, i nerazzurri hanno spiegato il valore e il significato di questa nuova divisa. «La collezione I M Rappresenta i valori del Club di inclusività e fratellanza. Con il suo intreccio di forme geometriche e una palette colori che comprende il giallo, il bianco, il nero e l’azzurro, l’estetica della nuova collezione si ispira all’attitudine visionaria di uno dei fondatori del club, l’artista ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 7 aprile 2021) L’ha presentato laper questa stagione su cui è presente anche ildel club Dopo le prime immagini pubblicate ieri da Nike, l’ha presentato oggi laper questa stagione. La prima con ildel club. Attraverso un comunicato, i nerazzurri hanno spiegato il valore e il significato di questa nuova divisa. «La collezione I Mi valori del Club di. Con il suo intreccio di forme geometriche e una palette colori che comprende il giallo, il bianco, il nero e l’azzurro, l’estetica della nuova collezione si ispira all’attitudine visionaria di uno dei fondatori del club, l’artista ...

Advertising

sportface2016 : #Inter, presentata la maglia speciale della collezione #IMInter: è la prima con il nuovo logo. FOTO e VIDEO - WildFraaank : Non ho mai visto una maglia più brutta di quella dell'Inter appena presentata. E non lo dico perché è dell'Inter lo… - BandieraInter : UFFICIALE: presentata la quarta maglia dell'#Inter per la stagione 2021/22 - Adenuricfla : RT @glmdj: @NotKayloss @andagn la juve, l'unica partita in stagione persa con l'inter, è quella in cui si è presentata senza 3 titolari. L'… - glmdj : @NotKayloss @andagn la juve, l'unica partita in stagione persa con l'inter, è quella in cui si è presentata senza 3… -