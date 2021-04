Inter, presentata la maglia speciale: è la prima con il nuovo logo (VIDEO) (Di mercoledì 7 aprile 2021) “I’M Milano” è la nuova campagna social dell’Inter lanciata dopo aver cambiato il logo incrociando la I di Inter e la M di Milano appunto. Un nuovo simbolo ben evidente nella maglia speciale presentata dal club nerazzurro sui social e già disponibile negli store per tutti i tifosi. “La collezione I M rappresenta i valori del Club di inclusività e fratellanza. Con il suo intreccio di forme geometriche e una palette colori che comprende il giallo, il bianco, il nero e l’azzurro, l’estetica della nuova collezione si ispira all’attitudine visionaria di uno dei fondatori del club, l’artista futurista Giorgio Muggiani“, si legge nel comunicato diffuso dall’Inter. La maglietta speciale, in cui domina il giallo oltre ai colori sociali, si ... Leggi su sportface (Di mercoledì 7 aprile 2021) “I’M Milano” è la nuova campagna social dell’lanciata dopo aver cambiato ilincrociando la I die la M di Milano appunto. Unsimbolo ben evidente nelladal club nerazzurro sui social e già disponibile negli store per tutti i tifosi. “La collezione I M rappresenta i valori del Club di inclusività e fratellanza. Con il suo intreccio di forme geometriche e una palette colori che comprende il giallo, il bianco, il nero e l’azzurro, l’estetica della nuova collezione si ispira all’attitudine visionaria di uno dei fondatori del club, l’artista futurista Giorgio Muggiani“, si legge nel comunicato diffuso dall’. La maglietta, in cui domina il giallo oltre ai colori sociali, si ...

