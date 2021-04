Inter | Conte | Da ora in avanti il pallone peserà tanto Che crescita Lukaku

(Di mercoledì 7 aprile 2021) 10 in pagella per l', a cui manca solo la Lode. I nerazzurri non lasciano scampo nemmeno al Sassuolo e vincono la decima partita consecutiva, portandosi a +11 sul Milan. Lo Scudetto per la ...

... anche se non è solo l'. Ci piacerebbe diventare la squadra che riesce a spodestare il regno di chi trionfa da nove stagioni. Da qui in avanti ci sarà tensione - sottolinea- Il pallone ...Il totale fa 36 reti sulle 68 complessive (53%) con cui l'ha agganciato l'Atalanta come miglior attacco del torneo. Per l'ottava volta in questo campionato, il Toro e il Massiccio contro il ...Inter-Sassuolo 2-1. Non inganni il risultato e il solo gol di scarto tra le due squadre. L'Inter avrebbe potuto chiudere la pratica molto prima, ma non sempre la mole di gioco cos ...Milano, 7 aprile 2021 - 10 in pagella per l'Inter, a cui manca solo la Lode. I nerazzurri non lasciano scampo nemmeno al Sassuolo e vincono la decima partita consecutiva, portandosi a +11 sul Milan. L ...