Intel Xeon Scalable 3a gen ufficiali: CPU fino a 40 core “Ice Lake” a 10nmHDblog.it (Di mercoledì 7 aprile 2021) Intel ha presentato i processori server Xeon Scalable 3a gen, una linea di prodotti che porta sostanziali miglioramenti rispetto alla precedente generazione e che va a scontrarsi con i recenti AMD EPYC 3 “Milan” annunciati a marzo. Gli Xeon Scalable 3a gen hanno avuto una nascita travagliata, soprattutto per via del nodo produttivo a 10nm utilizzato da Intel che, inutile dirlo, è stato tra i più problematici dell’azienda di Santa Clara in fatto di resa produttiva. Detto questo, la nuova generazione di processori Xeon Scalable è finalmente pronta e arriva sul mercato in varianti che prevedono modelli sino a 40 core/80 thread, integrando allo stesso tempo diverse ottimizzazioni che guardano in particolare al mondo datacenter, cloud, ... Leggi su helpmetech (Di mercoledì 7 aprile 2021)ha presentato i processori server3a gen, una linea di prodotti che porta sostanziali miglioramenti rispetto alla precedente generazione e che va a scontrarsi con i recenti AMD EPYC 3 “Milan” annunciati a marzo. Gli3a gen hanno avuto una nascita travagliata, soprattutto per via del nodo produttivo a 10nm utilizzato dache, inutile dirlo, è stato tra i più problematici dell’azienda di Santa Clara in fatto di resa produttiva. Detto questo, la nuova generazione di processoriè finalmente pronta e arriva sul mercato in varianti che prevedono modelli sino a 40/80 thread, integrando allo stesso tempo diverse ottimizzazioni che guardano in particolare al mondo datacenter, cloud, ...

