“Insomma succede così…”. L’attrice italiana ricoverata in ospedale: il racconto e le sue condizioni (Di mercoledì 7 aprile 2021) Elda Alvigini, la notizia arriva oggi. Attraverso un post pubblicato su Instagram, l’ex volto de I Cesaroni ha informato i fan della situazione. Nulla di preoccupante per L’attrice romana, che si mostra in foto dal lettino dell’ospedale dopo l’operazione chirurgica dovuta a una appendicite acuta. La situazione viene spiegata e condita con la giusta dose di ironia pronta a sdrammatizzare la ‘disavventura’. Che la situazione non sia grave lo si intuisce dalle parole a corredo delle foto mostrate sul profilo Instagram dalla stessa Alvigini: “Insomma succede così: ti viene un mal di pancia forte, tipo colica, allora ti prendi un miorilassante, ma niente nn passa, anzi diventa più definito, in basso a destra. Nel dubbio, e dato il dolore vado a dormire senza cena e con il dolore sempre lì”.



. “La mattina chiamo il ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 7 aprile 2021) Elda Alvigini, la notizia arriva oggi. Attraverso un post pubblicato su Instagram, l’ex volto de I Cesaroni ha informato i fan della situazione. Nulla di preoccupante perromana, che si mostra in foto dal lettino dell’dopo l’operazione chirurgica dovuta a una appendicite acuta. La situazione viene spiegata e condita con la giusta dose di ironia pronta a sdrammatizzare la ‘disavventura’. Che la situazione non sia grave lo si intuisce dalle parole a corredo delle foto mostrate sul profilo Instagram dalla stessa Alvigini: “così: ti viene un mal di pancia forte, tipo colica, allora ti prendi un miorilassante, ma niente nn passa, anzi diventa più definito, in basso a destra. Nel dubbio, e dato il dolore vado a dormire senza cena e con il dolore sempre lì”.. “La mattina chiamo il ...

Advertising

sonolaanto : Sarebbe anche interessante sapere cosa succede a chi ha già fatto la prima dose. Forse ci inoculeranno lacrime di u… - michelericcia16 : @PastoreFrance Oddio Franci, questo non si dice, per il bene del paese... di grandi problemi ne abbiamo già troppi.… - itsapathyttime : @stydjaa Quello che succede quando stiamo troppo al computer insomma si...:(, ma non ho amor proprio - antonioiaco1 : Interessante, lo stile di comunicazione dei politici adottato negli ultimi mesi è allo stato ultimo. Una classe dir… - Mimma951 : @delilahmoon17 @Franciscktrue @chiarachefacose Non so neanche se esiste la possibilità di denunciare questo tipo di… -