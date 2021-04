INPS, saldo finanziario 2020 negativo per 5,7 miliardi (Di mercoledì 7 aprile 2021) (Teleborsa) – Il saldo finanziario di competenza dell’INPS nel 2020 è negativo per 5,7 miliardi di euro. È quanto emerge dal Pre-Rendiconto sociale 2020 elaborato dal Consiglio di Indirizzo e Vigilanza e presentato oggi da Guglielmo Loy, presidente del Civ dell’INPS, assieme al Rendiconto sociale INPS 2019. Nel documento si chiarisce che il dato è migliore delle previsioni ma peggiore per oltre 12 miliardi sul 2019. Il gettito contributivo nell’anno dalla pandemia da Covid è stato pari a 225,5 miliardi di euro, in diminuzione di circa 11 miliardi di euro sul consuntivo 2019 e in aumento di oltre quattro miliardi (+1,9%) rispetto alle previsioni assestate nell’ottobre ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 7 aprile 2021) (Teleborsa) – Ildi competenza dell’nelper 5,7di euro. È quanto emerge dal Pre-Rendiconto socialeelaborato dal Consiglio di Indirizzo e Vigilanza e presentato oggi da Guglielmo Loy, presidente del Civ dell’, assieme al Rendiconto sociale2019. Nel documento si chiarisce che il dato è migliore delle previsioni ma peggiore per oltre 12sul 2019. Il gettito contributivo nell’anno dalla pandemia da Covid è stato pari a 225,5di euro, in diminuzione di circa 11di euro sul consuntivo 2019 e in aumento di oltre quattro(+1,9%) rispetto alle previsioni assestate nell’ottobre ...

Advertising

RedattoreSocial : Bilancio #Inps, saldo in rosso di 5,7 mld ma meglio delle previsioni. Usate solo il 40% delle ore di Cig autorizzat… - ___lifeisone : @itsmefranci @hitthelightsbby @announ_666 Ho detto di citare il link che sostenga la tua tesi. Non sei commercialis… - fabyanaxxx : Posso chiedere perché l' @INPS_it decide di pagare l'indennità di disoccupazione a pezzi,quando uno magari ne ha an… - ansiaebestemmie : @sunmoons_ amo è l’inps ma io so che è per i figli dei dipendenti statali, e non è gratis lmao, il saldo da pagare… -