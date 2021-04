Infrastrutture elettriche e manutenzione sostenibile | la nuova sfida di Enel

(Di mercoledì 7 aprile 2021) ROMA – Sotto la superficie del manto urbano si nasconde una fitta trama di sottoservizi. Dagli acquedotti alle condutture fognare, dalle reti di distribuzione elettrica a quelle delle telecomunicazioni, dalle condotte per il teleriscaldamento alle tubature del gas, le città ospitano un mondo apparentemente invisibile. Tutt’altro che invisibili sono invece gli interventi diin caso di danni o guasti. Riparare lesotterranee richiede tempo, soldi e soprattutto spazio da dedicare agli scavi. E se i lavori di ripristino di condotti e cavi sotterranei non fossero “operazioni a cuore aperto” ma discreti interventi di “laparoscopia”? Su questa possibilità si sta impegnando, che oggi lancia unatecnologica attraverso la sua piattaforma di crowdsourcing Open ...

...(AR) che fungerà da Centro di eccellenza globale e sito di produzione per ledi ... una serie internazionale di corse per monoposto completamente. La sua tecnologia supporta ...... rientrano - commenta l'assessore regionale a, Trasporti e Mobilità sostenibile, ... grazie a sistemi di climatizzazione autoregolati e di illuminazione Led, presee Usb utili ...ROMA - Sotto la superficie del manto urbano si nasconde una fitta trama di sottoservizi. Dagli acquedotti alle condutture fognare, dalle reti di ...In concomitanza con il ritorno del Campionato Mondiale ABB FIA Formula E, ABB donerà stazioni di ricarica rapide in corrente continua a Roma.