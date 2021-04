Infettivologo | politico | conduttore tv La tragicomica metamorfosi dei virologi

(Di mercoledì 7 aprile 2021) Infettivologi o politici? Se ne avessimo parlato un anno fa, quando la parola pandemia poteva considerarsi ancora sconosciuta, ci saremmo messi a ridere. Adesso invece la domanda ha assunto un taglio tragicomico: il confine tra le due figure lo han fatto diventare molto labile, talvolta perfino ambiguo. In un un’intervista concessa a lanotiziagiornale.it, la giornalista Sara Manfuso rivolge alcune domande al notoMatteo Bassetti. Quando Manfuso gli chiede “un voto su scala decimale alla gestione dell’emergenza Covid ai due governatori, Fontana e De Luca”, lui prontamente, senza tirarsi indietro, giusto per dimostrare che unha sempre la risposta politica pronta, risponde: “Fontana non prende un buon voto su scala complessiva, ma lo stesso vale per De Luca: è inaccettabile sia andato contro le disposizioni del governo, ...

Advertising

Gianvita_ : Se un giornalista (#Sallusti) non può discutere da pari a pari con un infettivologo (#Galli) di virologia ed infett… - MataGabry : @fanpage questo è un politico non un infettivologo -

Ultime Notizie dalla rete : Infettivologo politico

Napoli.zon

Non vedere un solomi è parso strano. Non mi sono mai arrivate offerte ufficiali, ma ... Dichiara di non voler scendere in politica, ma lei ha un passato di attivismo? "Quando ero ......politica per opportunismo: il voler affidare tutto al sistema colori ha dimostrato di funzionare male se ogni volta soprattutto si vuole forzare la mano'. Lo afferma l'Massimo ...Qualcosa non quadra sulla sospensione del vaccino AstraZeneca decisa da Olanda e Germania dopo lo stop precauzionale per i casi di trombosi e ...I dubbi di Massimo Galli sugli stop ad AstraZeneca: “Questione politica”. La linea dei due paesi cozza con quella del Regno Unito che però ha dati massivi ...