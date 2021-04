Indonesia | devastante alluvione si abbatte sull' isola | video

(Di mercoledì 7 aprile 2021) Nelle ultime ore, una potente inondazione ha messo in ginocchio l'ed il vicino Timor Est. Nelle immagini riprese dagli abitanti del luogo si vedono strade e case completamente inondate dal fango. Un centinaio i morti, migliaia i dispersi. Il presidenteno Joko Widodo ha ordinato di mettere in atto i piani di gestione delle emergenze per fornire assistenza sanitaria e per avviare la riparazione delle principali infrastrutture. Guarda tutti iTerremotoNoneMeteoriteNone, cielo rosso per colpa dello smog Guarda tutti i

Advertising

Agenparl : Devastante alluvione tra Indonesia e Timor est, decine tra morti e dispersi - - lillydessi : Indonesia, devastante alluvione si abbatte sull'isola: 44 morti -

Ultime Notizie dalla rete : Indonesia devastante

Il bollettino è drammatico: da 113 salgono a 160 i decessi a causa dellapioggia torrenziale di domenica (4 aprile). Nuovi aggiornamenti sulla situazione in; in particolare per l'isola di Flores e il Timor orientale: le aree più colpite dal tragico ...I drammatici eventi atmosferici di questi giorni non sono nuovi all', dove le piogge stagionali provocano spesso inondazioni e frane, colpendo milioni di persone che vivono in zone ...Una feroce ondata di maltempo si è abbattuta sull’Indonesia e su Timor Est nel weekend di Pasqua una strage oltre 160 morti ...(Sky Tg24 ) È un bilancio drammatico, e purtroppo ancora provvisorio, quello delle violente inondazioni che hanno colpito ieri l'Indonesia e il vicino Timor Est. L'area più colpita, stando ai media ...